Новости Одессы и Одесской области

Запрет на ночную работу ночных клубов и ресторанов: в Одессе чуда не произошло (фото) 

Запрет на ночную работу ночных клубов и ресторанов: в Одессе чуда не произошло (фото) 

Ночь на понедельник, 13 июля выдалась несчастливой датой для тех предпринимателей, которые проигнорировав запрет все же работали. Полиция провела рейд, в ходе которого были закрыты 44 заведения. В основном, это были заведения Аркадии. Мы решили посмотреть, повлияла ли эта показательная порка полиции на общую ситуации в этом известном далеко за пределами Украины тусовочном районе Одессы. 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как мы уже сообщали, в Украине ужесточили правила карантина. Так,  согласно подпункта 16 постановления 3 Кабинета Министров Украины от 29.05,2020 N392 вновь действует запрет работы в период с 23:00 до 7:00 утра развлекательных заведений (ночных клубов), а также запрещено предоставление услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, буфетов и тп), и других учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общепита по доставке и заказу на вынос). 

Вторник 14 июля, 23:30. Нынешняя Аркадия состоит из двух частей:  Аркадия-Сити – это собственно, вход и центральная аллея. И прибрежная зона – левое и правое крыло. Наибольшая концентрация ресторанов, баров и кафе находится сейчас на центральной аллее. С первого взгляда там ничего не изменилось. Те заведения, которые и раньше работали до 23:00 закрылись, из них уже уходили последние клиенты, начиналась уборка. Заведения, которые как и раньше работали в круглосуточном режиме, во всю принимают посетителей. Единственное кафе, с режимом работы 24/7, которое было обнаружено закрытым, это кафе Бенедикт. 

Многочисленные бары и кафе переформатировали свою работу в режим “на вынос”.  Возле них и была самая активная тусовка. 

Упираемся в ночные клубы. Два столпа клубной Аркадии – Ибица и Итака работают.

Концертов, правда в этот вечер нет – все таки, самое начало недели. Но стайки нарядных девушек проскальзывают мимо в недра модных клубов – в начале недели вход свободный. Не спешит закрываться и стрип-клуб. Замечаем, что в заведении никого нет, но, видимо, это еще “детское время” для посетителей подобных мест.  Кстати, про детское время. Маленьких детей в это время, гуляющих вместе с родителями очень много. Даже детские аттракционы еще работают. И, конечно, можно заметить компании 10-12 летних подростков, шатающихся без всякого надзора взрослых или продающих парочкам цветы. Но не до них в это смутное время стражам порядка. 

 За Итакой людей и работающих заведений все меньше –  лишь в одном летнем ресторане сидят компании отдыхающих. Все остальные клубы и кафе закрыты. Работают лишь бары, в которых и посидеть толком негде или многочисленные лотки с перекусом и напитками. 

Конечно, ночь со вторника на среду время не  показательное. Но, с другой стороны, тенденция к “игнору” постановлений, предписаний, и даже показательных рейдов – очевидна. Посмотрите в фотогалерее ниже, как живет ночная Аркадия. 

Сегодня, 15 июля, на Думской площади, перед мэрией, состоится акция протеста рестораторов. Начнется она в 23:00. 

В это же время глава области Максим Куцый сообщил, что встретился с рестораторами и обговорил данную проблему. По результатам встречи было написано обращение в  Кабмин и Офис Президента с просьбой отменить ограничения работы ресторанов и клубов после 23:00 

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить