Запрет на ночную работу ночных клубов и ресторанов: в Одессе чуда не произошло (фото) 

Ночь на понедельник, 13 июля выдалась несчастливой датой для тех предпринимателей, которые проигнорировав запрет все же работали. Полиция провела рейд, в ходе которого были закрыты 44 заведения. В основном, это были заведения Аркадии. Мы решили посмотреть, повлияла ли эта показательная порка полиции на общую ситуации в этом известном далеко за пределами Украины тусовочном районе Одессы.

Как мы уже сообщали, в Украине ужесточили правила карантина. Так, согласно подпункта 16 постановления 3 Кабинета Министров Украины от 29.05,2020 N392 вновь действует запрет работы в период с 23:00 до 7:00 утра развлекательных заведений (ночных клубов), а также запрещено предоставление услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, буфетов и тп), и других учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общепита по доставке и заказу на вынос).

Вторник 14 июля, 23:30. Нынешняя Аркадия состоит из двух частей: Аркадия-Сити – это собственно, вход и центральная аллея. И прибрежная зона – левое и правое крыло. Наибольшая концентрация ресторанов, баров и кафе находится сейчас на центральной аллее. С первого взгляда там ничего не изменилось. Те заведения, которые и раньше работали до 23:00 закрылись, из них уже уходили последние клиенты, начиналась уборка. Заведения, которые как и раньше работали в круглосуточном режиме, во всю принимают посетителей. Единственное кафе, с режимом работы 24/7, которое было обнаружено закрытым, это кафе Бенедикт.

Многочисленные бары и кафе переформатировали свою работу в режим “на вынос”. Возле них и была самая активная тусовка.

Упираемся в ночные клубы. Два столпа клубной Аркадии – Ибица и Итака работают.

Концертов, правда в этот вечер нет – все таки, самое начало недели. Но стайки нарядных девушек проскальзывают мимо в недра модных клубов – в начале недели вход свободный. Не спешит закрываться и стрип-клуб. Замечаем, что в заведении никого нет, но, видимо, это еще “детское время” для посетителей подобных мест. Кстати, про детское время. Маленьких детей в это время, гуляющих вместе с родителями очень много. Даже детские аттракционы еще работают. И, конечно, можно заметить компании 10-12 летних подростков, шатающихся без всякого надзора взрослых или продающих парочкам цветы. Но не до них в это смутное время стражам порядка.

За Итакой людей и работающих заведений все меньше – лишь в одном летнем ресторане сидят компании отдыхающих. Все остальные клубы и кафе закрыты. Работают лишь бары, в которых и посидеть толком негде или многочисленные лотки с перекусом и напитками.

Конечно, ночь со вторника на среду время не показательное. Но, с другой стороны, тенденция к “игнору” постановлений, предписаний, и даже показательных рейдов – очевидна. Посмотрите в фотогалерее ниже, как живет ночная Аркадия.

Сегодня, 15 июля, на Думской площади, перед мэрией, состоится акция протеста рестораторов. Начнется она в 23:00.

В это же время глава области Максим Куцый сообщил, что встретился с рестораторами и обговорил данную проблему. По результатам встречи было написано обращение в Кабмин и Офис Президента с просьбой отменить ограничения работы ресторанов и клубов после 23:00