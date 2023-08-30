Почему в одесских ночных клубах не «пакуют» призывников?

Несмотря на то, что до окончания войны в нашей стране, увы, еще очень далеко, и военное положение никто не отменял, и мобилизация идет полным ходом, Одесса курортная, казалось бы, живет, в каком-то ином измерении: ведь «ночная жизнь» в той же Аркадии, да и не только там, не прекращается. И на дискотеках лихо отплясывают молодые люди вполне себе призывного возраста. А что же представители военкоматов? Ищут ли они потенциальных призывников и «уклонистов» в курортной зоне? Нет, они предпочитают «грести» мужчин из небольших населенных пунктов.

Своим мнением о том, почему так происходит, поделились украинские военные, которые побывали в Одессе в небольшом отпуске и были шокированы увиденным в прибрежной зоне.

В ночных клубах Аркадии повестки не вручают

Почему же представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки не ищут потенциальных призывников, которые могут уклоняться от службы, в курортной зоне Одессы? Своим мнением о призывной кампании поделились двое защитников Украины, которые приехали в Одессу в короткий отпуск. По словам военных, которые находились неподалеку развлекательных клубов в районе пляжа «Аркадия», они были шокированы увиденным.

«Изысканно одетые, здоровые, накачанные «бугаи» скачут на дискотеке, курят кальяны, бьют друг другу морды, пьют и ржут… Как будто войны в Украине нет… И хотелось бы знать: а где ТЦКшники? Почему здесь никого не «пакуют», не вручают повестки, не увозят в военкомат? Здесь только из тех, что релаксируют, можно сформировать батальон, а из охранников заведений – десантно-штурмовую роту»,

– говорит боец Александр.

В то же время, по словам его товарища, который родом из Одесской области, в селах молодых мужчин почти не осталось, потому что имеет место несбалансированный призыв. Да, военкоматы должны выполнять план по мобилизации, но, когда «гребут» мужчин из небольших населенных пунктов, не учитывают, численность местных жителей по сравнению, например, с районами Одессы, в каждом из которых проживало до войны более 200 тыс. человек.

«При этом, «батальон Монако» – депутаты, их дети, ряд чиновников, просто «богатенькие Буратино» чувствуют себя очень спокойно, потому что откупились. Но план военкому надо выполнять – вот вместо одного из тех, кто откупился, Борис (непригодный к службе мужчина из Одесской области, который умер после призыва – Прим. ред.) попал под мобилизацию»,

– считает защитник.

Военком – в «доле»?

При этом, как отмечает известный общественный деятель Павел Поломарчук, представители ТЦК не появляются в курортной зоне Одессы, в частности, в определенных развлекательных заведениях Аркадии, поскольку, кроме риска встретиться с «небожителями» от власти или крупными коммерсантами, есть информация о том, что один из одесских военкомов, предположительно, имеет «долю» в развлекательном бизнесе, являясь совладельцем одного из самых популярных клубов.

По словам общественника, речь идет об арестованном недавно областном военкоме Евгении Борисове, которого недавно задержали.

Как сообщалось ранее, в селе Ширяево Одесской области мобилизовали мужчину, больного эпилепсией. В первую же ночь он скончался от эпилептического приступа.

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Источник: УНИАН