Одесская «дискотека века», или танцы на крови

Как-то, просматривая новости в Фейсбуке, я наткнулась на фото с раненой собакой пастуха, которая грызлась с волками, чтобы защитить стадо овец. В ожесточенном бою собака победила, но была сильно ранена. И лишь одна овца подошла поблагодарить своего защитника. Все остальные овцы просто делали вид, что ничего не замечают и радовались жизни. Эта фотография напомнила недавнюю ситуацию, которая очень меня задела.

Из собственных наблюдений могу сказать, что лето в Одессе, несмотря на войну, в принципе прошло «как обычно». Да, нам не хватало на улице атрибутов прежней жизни и туристов, но вместо них прибыли «новые лица» – переселенцы и беженцы. Многочисленные пляжи поросли травой, но это не касается «платных пляжей» – там отдыхающих было больше чем достаточно. Комендантский час хоть и обрывал все прелести жизни на самом интересном месте, но и это людей не смущало. В общем, жизнь продолжалась, а люди пытались хоть что-то уловить от испорченного войной лета. Но не обошлось и без курьезов, за которые мне очень стыдно.

Прогуливаясь по Трассе здоровья, возле дельфинария «Немо» я увидела, как в клубе по соседству что-то празднуют: гремела музыка, сияли софиты, а девушки орали, как будто были не в себе. Я было подумала, что это все от счастья, что война закончилась. Но нет, это была обычная дискотека – такая, как когда-то в мирное время. Тогда меня охватило чувство стыда и ужаса. Первый вопрос, который пришел в голову: «Что они будут делать, если начнется воздушная тревога? Услышат ли они ее? И куда будет бежать эта наверняка пьяная масса людей?». Второе: «Почему на этот шум и веселье не реагируют правоохранительные органы? А в курсе ли военная администрация о таких мероприятиях? И что скажет ГСЧС о правилах безопасности?». Как потом оказалось, дискотека, о которой наутро писали все новостные ленты страны, имела благотворительные цели. Но это не точно…

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Да, я согласна, все мы устали от происходящего и многим очень хочется веселья. Но это не повод, чтобы устраивать пьяный галдеж где-нибудь на Дерибасовской, в клубе или на море (о таких случаях в новостях уже не раз говорили). Тем, кому хочется повеселиться, выпить, потанцевать и поорать, предлагаю с сольными концертами отправиться в благотворительный тур в Николаев, Харьков, Запорожье, Мариуполь… Устроить там дискотеку, разлить по стаканам спиртное и поддержать парней с девчатами на передовой, разрядить напряженную атмосферу среди гражданских. Если, конечно, не слабо!

И пока наши защитники продолжат отбиваться от стаи шакалов, спасая наши шкуры от «русского мира», кто-то без угрызений совести радуется жизни на пафосных и шумных вечеринках. Радуйтесь жизни, это правильно и нормально, только смотрите не переборщите. Все будет Украина!

Анастасия Епурь

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