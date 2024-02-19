У мережі обговорюють одеські тусовки під звуки тривоги (відео)

Відео тусовок в Одесі поширюють телеграм-канали. Одеса, як і за часів локдауну, живе в якомусь іншому вимірі: у нічних клубах розважаються молоді люди, серед них – цілком собі призовного віку.

Читайте також: Тривога і ракетний обстріл не зупинили вечірку в одеському нічному клубі

Таку поведінку своїх співгромадян під час війни не оцінили деякі українці.

Коментатори звертають увагу на те, що в нічних клубах і вуличних тусовках присутні багато молодих чоловіків.

Утім, думки, як завжди, розділилися й інші українці не були настільки категоричними:

Раніше “Одесская жизнь” розповідала, що співробітники ТЦК роздають повістки або забирають чоловіків до військкомату зі спортзалів і знімають з маршруток. Але при цьому стороною обходять нічні клуби.