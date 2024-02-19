Новини Одеси та Одеської області

У мережі обговорюють одеські тусовки під звуки тривоги (відео)

У мережі обговорюють одеські тусовки під звуки тривоги (відео)

Емоційне напруження українців часто виливається в конфлікти в соцмережах. Укотре під роздачу потрапили тусовщики, які під час повітряної тривоги юрмилися в центрі Одеси та запалювали в нічних клубах.

Відео тусовок в Одесі поширюють телеграм-канали. Одеса, як і за часів локдауну, живе в якомусь іншому вимірі: у нічних клубах розважаються молоді люди, серед них – цілком собі призовного віку.

Читайте також: Тривога і ракетний обстріл не зупинили вечірку в одеському нічному клубі

Таку поведінку своїх співгромадян під час війни не оцінили деякі українці.

Коментатори звертають увагу на те, що в нічних клубах і вуличних тусовках присутні багато молодих чоловіків.

Утім, думки, як завжди, розділилися й інші українці не були настільки категоричними:

Раніше “Одесская жизнь” розповідала, що співробітники ТЦК роздають повістки або забирають чоловіків до військкомату зі спортзалів і знімають з маршруток. Але при цьому стороною обходять нічні клуби.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати