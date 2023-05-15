Тревога и ракетный обстрел не остановили вечеринку в одесском ночном клубе (фото, видео)

Вечером в субботу, 13 мая, в ночном клубе на Французском бульваре проигнорировали тревогу и продолжили веселье.

Воздушную тревогу 13 мая 2023 года в Одессе объявили в 22:14, а отбой был в 0:08. Россия в тот раз обстреляла Украину крылатыми ракетами. Сильно пострадала тернопольская область.

Но смертельная опасность была полностью проигнорирована как посетителями ночного клуба Park Residence, так и его администрацией.

В клубе в это время проходило мероприятие, которое там назвали “Открытие летнего сезона”. Видео оттуда в соцсети Инстаграм публиковали как сотрудники клуба, так и его гости.

На них видно, как десятки мужчин и женщин под громкую музыку танцуют, веселятся, употребляют алкоголь. Последние ролики с вечеринки были опубликованы около 23:00, когда тревога длилась уже почти час. И развлечения пришлось остановить не из-за риска гибели посетителей от вражеской ракеты, а из-за банального приближения комендантского часа.