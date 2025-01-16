Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Так, несколько дней назад житель одного из частных домов в Таировской поселковой громаде сообщил медикам, что обнаружил 72-летнего отца на диване без признаков жизни. Но, обнаружив на теле умершего пенсионера ножевые ранения, медики вызвали полицию.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти пожилого мужчины стал травматический шок, вызванный колото-резаными ранениями грудной клетки, легких, аорты и позвоночника.

В ходе следственных действий, проведенных дома у потерпевшего, полицейские установили, что смертельные ранения мужчине нанес его 48-летний сын. И под давлением собранных правоохранителями доказательств тот признался, что затаил на отца обиду, поскольку посчитал его виновным в смерти своей больной собаки. По его словам, отец не приобрел по его просьбе лекарства для любимого питомца.

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Затаив обиду, ночью, когда отец заснул, сын несколько раз ударил его ножом в спину и грудь, после чего помыл орудие преступления и спрятал в своей комнате под матрасом.

Орудие преступления изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Если суд признает его вину, то за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас же суд удовлетворил ходатайство полицейских и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

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