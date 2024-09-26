Новости Одессы и Одесской области

В Вилково обнаружили зарезанного мужчину: подробности жестокого убийства

В Вилково обнаружили зарезанного мужчину: подробности жестокого убийства

Житель Вилково Одесской области нанес знакомому смертельные ножевые ранения, потому что думал, что тот похитил у него мобильный телефон. 

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 46-летний местный житель. 15 сентября он был у убитого в гостях, где распивал с ним алкоголь. После застолья мужчина вернулся домой и обнаружил отсутствие мобильного телефона.

Заподозрив знакомого в краже, на следующий день он вернулся к нему за гаджетом.Между ними завязалась ссора, во время которой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им  подозреваемого. После чего избил его еще и табуреткой.

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Полицейские обнаружили покойника через неделю после его смерти в доме, где он проживал.

Тело 48-летнего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, причиной его смерти стали множественные ножевые ранения и травматический шок.

Вилковчанину сообщили подозрение в умышленном убийстве. За содеянное ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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