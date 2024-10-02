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В Одесской области мать зарезала сына во время семейного ужина (видео)

В Одесской области мать зарезала сына во время семейного ужина (видео)

В Подольском районе Одесской области задержали местную жительницу по подозрению в убийстве своего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Убийство было совершено несколько дней назад вечером в одном из населенных пунктов Куяльницкой громады. О произошедшем правоохранителей известили местные жители. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили на веранде частного дома окровавленное тело 31-летнего мужчины. 51-летняя хозяйка дома объяснила, что умерший – ее сын, проживавший с ней и отцом в этом доме.

Выяснилось, что во время семейного ужина, сопровождавшегося употреблением алкоголя, родственники поссорились, и сын начал оскорблять и унижать мать. А та, возмутившись, ударила его в грудь ножом, который держала в руке. Отец не смог помешать жене. После содеянного ею он попросил соседей вызвать полицию и скорую, но потерпевший скончался на месте, не приходя в сознание.

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Предварительно, смерть наступила в результате проникающей колото-резаной раны грудной клетки. Но окончательно при чину смерти мужчины установит экспертиза.

Женщину задержали и поместили под стражу. За содеянное ей может грозить до 15-ти лет тюрьмы.

Ранее 16-летний житель Ананьева Подольского района, не получив карманных денег, зарезал маму и младшую сестренку.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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