Про це розповіли в обласному управлінні поліції.
Так, кілька днів тому мешканець одного з приватних будинків у Таїровській селищній громаді повідомив медиків, що виявив 72-річного батька на дивані без ознак життя. Але, виявивши на тілі пенсіонера ножові поранення, медики викликали поліцію.
Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті літнього чоловіка став травматичний шок, спричинений колото-різаними пораненнями грудної клітки, легень, аорти та хребта.
У ході слідчих дій, проведених удома у потерпілого, поліцейські встановили, що смертельні поранення чоловікові завдав його 48-річний син. І під тиском зібраних правоохоронцями доказів той зізнався, що затаїв на батька образу, оскільки вважав його винним у смерті свого хворого собаки. За його словами, батько не придбав на його прохання ліки для для домашнього хвостатого улюбленця.
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Затаївши образу, вночі, коли батько заснув, син кілька разів ударив його ножем у спину та груди, після чого помив знаряддя злочину та сховав у своїй кімнаті під матрацом.
Знаряддя злочину вилучили та направили на експертизу.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні навмисного вбивства. Якщо суд визнає його провину, то за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Зараз же суд задовольнив клопотання поліцейських і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
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