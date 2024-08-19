В городе Одесской области мужчина стрелял по собакам и целился в детей

Подробности рассказали в полиции Одесской области и очевидцы.

Инцидент произошел в субботу, 17 августа. Вечером на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в городе Килия, на улице Гагарина, мужчина стреляет через забор соседей в сторону их дома.

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Как выяснилось, от соседей мужчина пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девочки. Одна из них, испугавшись револьвера, убежала, а вторая осталась.

Бабушка девочек рассказала жуткие подробности происшествия. По ее словам, мужчина направил оружие на ребенка и приказал сидеть, иначе застрелит:

«Девочки были к нему ближе всего. Одна из них начала убегать от него, но он выстрелил ей вслед. Вторая девочка была к нему ближе всего и поняла, что убегать опасно, потому что пистолет настоящий. Мужчина направил на нее оружие и сказал: Садись, поговорим, будешь убегать — застрелю», — рассказала женщина в соцсети.

Прибыв на место происшествия, правоохранители изъяли у стрелка пневматический револьвер под патрон Флобера с одним патроном. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли восемь стреляных гильз. Они вместе с оружием и патроном будут направлены на экспертизу.

Полицейским мужчина объяснил, что стрелял в соседских собак, которые якобы мешали ему отдыхать. Отмечается, что мужчина был пьян.

К счастью, ни люди, ни животные не пострадали.

Событие квалифицировано как хулиганство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.