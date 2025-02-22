Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал в 20:49.

«Одесса, Черноморск, в вашем направлении ударные БпЛА из акватории Черного моря», – предупредили Воздушные силы.

А один из Телеграм-каналов привел такую карту:

Несколько минут спустя мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о возможном «прилете» в области. Подробности пока неизвестны.

Жители Одесской области слышат взрывы – работает наше ПВО.

Кроме того, сообщается, что в Одессе сильно «скачет» напряжение. Так что советуем, надеясь на лучшее, подготовиться к худшему и заранее зарядить гаджеты. При этом мощные электроприборы (опять же во избежание возможных неприятностей) сейчас лучше отключить.

ОБНОВЛЕНО 21:55:

Серию взрывов слышали в Одессе. Также сообщается, что идет боевая работа по Одесскому району.

В настоящее время дроны направляются в сторону Великодолинского. В море остается еще два «шахеда».

ОБНОВЛЕНО 22:00:

По состоянию на 22:00 в небе над Одессой и областью чисто. В это же время был дан отбой воздушной тревоги.

В то же время не исключаются новые пуски.

Телеграм-каналы пишут о нескольких «прилетах» в области. Официальная информация от военных поступит позже.