Пророссийские каналы распространяют новый фейк про мобилизацию в Одессе

Вражеские телеграм-каналы начали распространять фейк про то, что одесситов будут хватать на улицах и сразу отправлять на передовую.

Такие сообщение появились в источниках, которые маскируются под одесские, но ведутся сотрудниками российских спецслужб.

На этот раз там придумали, что в Николаевской, Черновицкой, Одесской и Волынской областях, которые рашисты искусственно отделяют от всей Украины и называют “неблагонадежными”, мобилизовать будут насильно.

“Выдача повестки, сбор вещей мобилизованного и отправка в приемно-распределительный пункт будет происходить в течении трех минут. Написали повестку, всунули в карман мобику -взяли под конвой — и на передовую”, — фантазируют рашисты, пытаясь запугать украинцев.

Ничего общего с действительностью такие сообщения не имеют.

А перед этим эти же источники публиковали сообщения с фальшивыми телеграм-сообщениями от якобы СБУ, в которых спецслужба “призывает” украинцев явиться в пункты подготовки и комплектования ВСУ.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о российском фейке про полное исчезновение света в Одессе в «особый день».

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