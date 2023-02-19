Таинственный контейнер под Одессой, возле которого болеют люди: новый фейк из рф

Российские агрессоры продолжают не только ракетные, но и информационные атаки. Последней из них стал фейк про радиоактивный контейнер в Черноморске, который убивает рабочих порта.

Распространяют эту ложную информацию российские телеграм-каналы, которые мимикрируют под одесские.

Они распространяют недостоверную информацию, что в порт «Черноморска» Одесской области доставили что-то, что изменило радиационный фон зоны порта. Вслед за этим якобы заболели несколько человек, контактировавших с грузом. А система радиационного контроля воздуха на некоторое время прекратила работу.

Ситуацию прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он пояснил, что страна-агрессор бьет не только ракетами, но и старается подорвать украинское общество изнутри. И для этой цели россияне провели очередной информационный «вброс» в котором одесситов пугают ядерными отходами.

Информация о пребывании в порту Черноморска контейнера с ядерными отходами начала распространяться в течение дня 19 февраля. Согласно ей, несколько дней назад украинцы отключили систему радиоактивного мониторинга «Янтарь». Таким образом граждан наталкивают на мысль, что Украина специально отравляет воздух ядерными испарениями. Снимок экрана данного содержания представляется как личное сообщение к приближенным структурам порта.

«Соблюдать информационную гигиену помогут три вопроса, на которые нужно дать ответ, читая новость: Не слишком ли она эмоциональна? Кто является источником этой информации? Есть ли подтверждение этой информации в официальных источниках, или в авторитетных украинских ресурсах», — подвел итог Сергей Братчук.

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