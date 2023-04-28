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Будут ли украинские школьники учиться 12 лет?

Будут ли украинские школьники учиться 12 лет?

В украинском обществе начали активно обсуждать переход к 12-летнему обучению в школах. И многих родителей обеспокоило, что эту норму могут ввести уже в 2024 году и нынешним школьникам придется учиться на один год дольше. Четкий ответ по срокам школьной реформы дал глава Минобразования Оксен Лисовой.

Как написал министр у себя в Facebook, согласно закону «Об образовании», переход на 12-летнюю систему школьного обучения запланирован на 2027 год. Он должен пройти в рамках реформы Новой украинской школы.

Кроме того, Лисовой назвал причины, по которым переход на 12-летнее обучение в школах пока невозможен.

Во-первых, отмечает министр, для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе. Сейчас он только разрабатывается. Во-вторых, переход потребует немалых средств, которые в настоящее время в бюджете не предусмотрены. Потому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются.

Кроме того, по словам Лисового, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь, вызванных пандемией коронавируса. Для этого требуются более комплексные решения, поиском которых уже занимаются эксперты.

Ранее недавно назначенный на должность министра образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что в настоящее время в украинских школах дети получают слишком большую нагрузку. Он призвал украинцев к совместному поиску решений и предложил либо уменьшить количество предметов и оставить только самые приоритетные для детей, либо оптимизировать учебные программы в плане нагрузки на уроках, объема домашних заданий и формы обучения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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