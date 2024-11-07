Внаслідок нічної атаки росіян в Одесі постраждали понад 100 житлових квартир (фото)

За інформацією одеської мерії, цієї ночі внаслідок ворожої атаки в Хаджибейському районі Одеси було пошкоджено 3 житлові будинки, 14 автомобілів та газопровід.

Вже в середині сьогоднішнього дня було зафіксовано пошкодження у 110 квартирах. Комунальники ліквідують наслідки нічної ворожої атаки – допомагають тимчасово закрити віконні отвори плівкою. Плівка та інші матеріали надані ГО «Десятого квітня» за підтримки УВКБ ООН, а також БФ «Вітри змін».

А благодійний фонд «Ранок відродження» організував гаряче харчування та напої для мешканців пошкоджених будинків та комунальників, які працюють на місці.

Медики та психологи Центру первинної медико-санітарної допомоги №16 надали психологічну підтримку постраждалим від ворожої атаки.

На місці також працював міський оперативний штаб, куди одесити могли звернутися для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей, а також отримати консультацію щодо державної програми.

Крім цього, заявку на отримання допомоги по отриманню допомоги по програмі «єВідновлення» та матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення вікон та дверей можна оформити у Хаджибейській районній адміністрації.

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Фото прес-служби Одеської міської ради