Новости Одессы и Одесской области

Италия представила план восстановления исторического центра Одессы: когда начнут

Италия представила план восстановления исторического центра Одессы: когда начнут

Италия планирует выделить 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы, который сильно пострадал от российских атак. Из них 2 миллиона — пойдут на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Об этом сообщили в Министерство культуры и информационной политики по итогам встречи со специальным посланником Министра иностранных дел Итальянской Республики Давиде Ла Чечилиа и консулом Посольства Итальянской Республики в Украине Стефано Мозером.

План рассчитан на три года, а его общая стоимость составит 45 млн евро. Проект предусматривает:

  • реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора,
  • защита и цифровой учет 52 объектов культурного наследия, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой,
  • разработку мастер-плана для города, содержащего рекомендации по развитию Одессы и привлечению других фондов и стран-партнеров к восстановлению.

«Относительно Спасо-Преображенского собора первым шагом является восстановление крыши, а также закрытие оставшейся от ракеты воронки. Эти работы мы планируем осуществить к началу зимы 2024 года. Уже выделено полмиллиона евро на реставрацию крыши. В общей сложности на восстановление церкви мы планируем направить 2 млн евро», — сказал Ла Чечилиа.

Читайте также: Стена одесского собора может упасть в результате российских обстрелов (фоторепортаж)

Отмечается, что помощь в реализации плана восстановления может предоставить ЮНЕСКО. В частности, планируется привлечение украинского представительства организации и создание наблюдательного совета с участием итальянских и украинских институтов, а также ЮНЕСКО.

Напомним, 23 июля 2023 года россияне ударили по Одесской области пятью видами ракет. Разрушениям подверглись десятки зданий в центре Одессы. Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь Спасо-Преображенского собора на Соборной площади, в результате чего частично разрушено здание храма, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить