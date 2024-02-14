Италия представила план восстановления исторического центра Одессы: когда начнут

Об этом сообщили в Министерство культуры и информационной политики по итогам встречи со специальным посланником Министра иностранных дел Итальянской Республики Давиде Ла Чечилиа и консулом Посольства Итальянской Республики в Украине Стефано Мозером.

План рассчитан на три года, а его общая стоимость составит 45 млн евро. Проект предусматривает:

реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора,

защита и цифровой учет 52 объектов культурного наследия, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой,

разработку мастер-плана для города, содержащего рекомендации по развитию Одессы и привлечению других фондов и стран-партнеров к восстановлению.

«Относительно Спасо-Преображенского собора первым шагом является восстановление крыши, а также закрытие оставшейся от ракеты воронки. Эти работы мы планируем осуществить к началу зимы 2024 года. Уже выделено полмиллиона евро на реставрацию крыши. В общей сложности на восстановление церкви мы планируем направить 2 млн евро», — сказал Ла Чечилиа.

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Отмечается, что помощь в реализации плана восстановления может предоставить ЮНЕСКО. В частности, планируется привлечение украинского представительства организации и создание наблюдательного совета с участием итальянских и украинских институтов, а также ЮНЕСКО.

Напомним, 23 июля 2023 года россияне ударили по Одесской области пятью видами ракет. Разрушениям подверглись десятки зданий в центре Одессы. Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь Спасо-Преображенского собора на Соборной площади, в результате чего частично разрушено здание храма, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.