Восстановление Спасо-Преображенского собора: подписан важный договор

Италия подписала договор с Украиной по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе. К процессу привлекут выдающихся итальянских реставраторов.

Об этом сообщили Одесском горсовете и Одесской ОГА.

Италия намерена сыграть ведущую роль в восстановлении Украины и предоставить свои лучшие наработки и опыт в области реставрации, защиты и охраны культурного наследия.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни заверил, что к работам по восстановлению исторического центра Одессы будут привлечены ведущие итальянские специалисты.

Итальянские коллеги отметили, что уже сейчас идет оценка повреждений разрушенного Спасо-Преображенского собора Одессы.

“Мы являемся сторонниками вступления Украины в ЕС и будем всесторонне поддерживать стремление Украины стать полноправным членом ЕС”, – подчеркнул Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.

Как россия разрушила собор

В ночь на 23 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе и области. Во время ракетной атаки враг ударил по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические «Искандер-М». От обстрелов пострадала портовая инфраструктура, жилые дома, десятки автомобилей и здания в центре города.

Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь Спасо-Преображенского собора на Соборной площади, в результате чего частично разрушено здание храма, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

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