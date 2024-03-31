Сколько заработал мэр Одессы за 2023 год – обнародована декларация Труханова

Согласно документу, в нынешней декларации больше не фигурирует отчим, который присутствовал в декларациях Труханова за предыдущие годы. В 2021 году он подарил матери Труханова 11,5 млн гривен, а в 2022 году взял у нее взаймы 200 тысяч долларов. В 2023-м, как указано в документе, отчим выплат не производил.

Какой недвижимостью владеет Геннадий Труханов

Как отмечается в декларации Труханова за 2023 год, новым имуществом в прошлом году семья мэра не обзавелась. Он по-прежнему имеет общие с матерью дом и земельный участок в Одессе, а также собственную квартиру, в которой проживает младшая дочь с матерью. Кроме того, его мать имеет земельный участок в поселке Песчанка Винницкой области.

Доходы мэра Одессы за 2024 год

Из доходов семьи Труханова за этот год указано:

293 169 грн – зарплата мэра;

388 386 грн – доход мэра от аренды;

63 572 грн – пенсия его матери Марии Трухановой;

10731 грн – доход матери от аренды.

Сколько денег на счетах у мэра Одессы

В 2023 году Геннадий Труханов имел 72 861 грн и 176 тыс. долларов наличными, а также 445 656 грн и 2 526 долларов – на счетах в банке.

У его матери указано 686 140 грн и 502 782 долларов наличными и 25 979 евро и 33 691 грн на банковских счетах.

Еще по теме: У Труханова оказалась самая маленькая зарплата среди мэров областных центров

В декларации за 2022 год указывалось, что у Труханова был автомобиль, арендованный для него старшей дочерью, в 2023 году этого имущества нет.

В то же время у мэра Одессы остаются в собственности пять часов фирм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne. У его матери тоже неизменными остаются часы Bovet, два кольца, две пары сережек и подвеска.

Читайте также: Одесские крипточиновники: кто оказался в топе криптовалютных миллионеров Украины.