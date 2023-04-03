В психбольнице на Воробьева неправильно кормили пациентов

О проблемах с разнообразием меню и недостаточном количестве мяса в блюдах для больных, сообщили сами чиновники из Департамента здравоохранения Одесской ОВА.
Мяса не будет — морозилки сломались
В сообщении пресс-службы Одесской областной военной администрации говорится, что была проверена Областную психиатрическая больница №2 Одесского областного совета.
Члены комиссии проверяли, прежде всего, рацион питания, потому что перед этим к ним поступило много жалоб, что питание стало однообразным и в нем уменьшилось количество мясных продуктов.
В больнице отпираться не стали, а сослались на то, что у них сломались морозильные камеры и хранить мясо негде.
В больницу завели морозильные камеры и мясо тоже
В этой связи чиновники рапортуют, что проблема сейчас уже решена и в больницу доставили три морозильных камеры и еще дополнительное оборудование для кухни.
Сразу после этого в психиатрическую больницу завезли мясо, рыбу, яйца и другие необходимые продукты питания. Руководству медучреждения чиновники наказали внести изменения в меню и пообещали проверить результат!
В ОВА отметили, что сигнал о проблемах больных больницы на Воробьева они получили от неравнодушных граждан, за что этим гражданам высказали благодарность.
Чиновники просят людей не стесняться и со всеми проблема по качеству, доступности и бесплатной медицинской помощи обращаться в Департамент здравоохранения.
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