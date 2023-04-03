В психбольнице на Воробьева неправильно кормили пациентов

О проблемах с разнообразием меню и недостаточном количестве мяса в блюдах для больных, сообщили сами чиновники из Департамента здравоохранения Одесской ОВА.

Мяса не будет — морозилки сломались

В сообщении пресс-службы Одесской областной военной администрации говорится, что была проверена Областную психиатрическая больница №2 Одесского областного совета.

Члены комиссии проверяли, прежде всего, рацион питания, потому что перед этим к ним поступило много жалоб, что питание стало однообразным и в нем уменьшилось количество мясных продуктов.

В больнице отпираться не стали, а сослались на то, что у них сломались морозильные камеры и хранить мясо негде.

В больницу завели морозильные камеры и мясо тоже

В этой связи чиновники рапортуют, что проблема сейчас уже решена и в больницу доставили три морозильных камеры и еще дополнительное оборудование для кухни.

Сразу после этого в психиатрическую больницу завезли мясо, рыбу, яйца и другие необходимые продукты питания. Руководству медучреждения чиновники наказали внести изменения в меню и пообещали проверить результат!

В ОВА отметили, что сигнал о проблемах больных больницы на Воробьева они получили от неравнодушных граждан, за что этим гражданам высказали благодарность.

Чиновники просят людей не стесняться и со всеми проблема по качеству, доступности и бесплатной медицинской помощи обращаться в Департамент здравоохранения.

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