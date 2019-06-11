Масштабный пожар в психбольнице унес 6 жизней

По официальным данным ГУ ГСЧС области, на месте пожара погибли четверо. Ещё два человека скончались позднее в реанимации.
По данным пресс-службы одесских спасателей, сообщение о пожаре в отделении больницы на улице Академика Воробьёва поступило в 21:44.
Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что огонь охватил крышу одноэтажного деревянного корпуса на площади около 500 квадратных метров.
Ликвидацию пожара вели 12 единиц техники и 57 спасателей.
Из горящего здания было эвакуировано 15 человек. Четверо погибли. Шестерых госпитализировали с отравлением продуктами горения, в тяжелом состоянии. Двое из них скончались позднее. По данным полиции, в числе погибших – медсестра.
В 23:19 пожар ликвидирован.
Причина возгорания и обстоятельства гибели людей устанавливаются.
Фото пресс-службы ГУ ГСЧС
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