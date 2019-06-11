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Новости Одессы и Одесской области

Масштабный пожар в психбольнице унес 6 жизней

Масштабный пожар в психбольнице унес 6 жизней

По официальным данным ГУ ГСЧС области, на месте пожара погибли четверо. Ещё два человека скончались позднее в реанимации.

По данным пресс-службы одесских спасателей, сообщение о пожаре в отделении больницы на улице Академика Воробьёва поступило в 21:44.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что огонь охватил крышу одноэтажного деревянного корпуса на площади около 500 квадратных метров.

Ликвидацию пожара вели 12 единиц техники и 57 спасателей.

Из горящего здания было эвакуировано 15 человек. Четверо погибли. Шестерых госпитализировали с отравлением продуктами горения, в тяжелом состоянии. Двое из них скончались позднее. По данным полиции, в числе погибших – медсестра.

В 23:19 пожар ликвидирован.

Причина возгорания и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

 

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС

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