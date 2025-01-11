Такое заявление сделала глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

«Спутниковые системы наблюдения зафиксировали 9 января в 4:00 дополнительное нефтяное загрязнение общей площадью 450 квадратных километров, разделённое на несколько отдельных пятен. По результатам проведённого моделирования, основанного на спутниковых данных, мы проследили возможную траекторию движения загрязнения на неделю вперёд. В настоящее время анализ показывает отсутствие угрозы для побережья Одесской области», – подчеркнула Гринчук.

Министр уточнила, что в настоящее время нефтяные пятна локализованы вдоль южной и юго-западной береговой линии Крымского полуострова.

Ранее в украинском правительстве сообщали, что в результате аварии двух российских танкеров в декабре 2024 года значительное количество мазута продолжает распространяться акваторией Чёрного моря. Также вещество постепенно оседает на дно. Последствия разлива мазута могут проявляться годами.

Так, в Одесской области уже обнаружили птиц, пострадавших от этой экологической катастрофы.

Мы также рассказывали о ужасной судьбе дельфинов, попавших в мазутный плен и вынужденных выбрасываться на берег.

Российские танкеры стали новой угрозой для экосистемы Чёрного моря

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла большая экологическая катастрофа: затонули два российских танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту каждого из этих судов было около 10 тысяч тонн мазута. Этот мазут особенно опасен для морской экосистемы, так как застывает при температуре плюс 25 градусов и, вместо того чтобы всплывать на поверхность, опускается на дно, образуя густую смолистую массу.

Учёные единодушно считают, что откачать этот мазут физически невозможно из-за его густой консистенции. Они предупреждают, что последствия этого разлива будут ощущаться на протяжении многих лет и могут значительно навредить уникальной экосистеме Чёрного моря.

Читайте также:

Экокатастрофа в Чёрном море: мазут с российских танкеров движется в сторону Одессы