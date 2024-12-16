Через аварію російських танкерів Чорному морю загрожує нова екологічна катастрофа

У неділю вранці танкер «Волгонефть-212», що перевозив 4,3 тисячі тонн мазуту, подав сигнал лиха. Судно перебувало за 8 кілометрів від берега, коли його корпус розколовся навпіл, і тисячі тонн нафтопродуктів вилилися в море. Через кілька годин стало відомо про пошкодження іншого танкера – «Волгонефть-239», який також перевозив понад 4 тисячі тонн мазуту. Обидва судна, побудовані ще в 1960-70-х роках, через сильний шторм не змогли впоратися з навантаженням. Один із танкерів сів на мілину, інший ліг у дрейф, а потім також опинився на мілині неподалік від порту Тамань.

На місці аварії танкерів уже утворилася нафтова плівка, характерна для великих розливів.

За даними міжнародної екологічної організації Greenpeace, кожен із російських танкерів міг перевозити до 5 тисяч тонн нафтопродуктів.

«4300 тонн мазуту і, можливо, інших нафтопродуктів наразі виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря внаслідок аварії двох танкерів, які потрапили в шторм», – зазначили в організації Greenpeace.

Якщо така кількість сировини опиниться в морі, ця аварія буде однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря, зазначили в організації.

За словами глави дослідницьких лабораторій Greenpeace Пола Джонсона, якщо весь обсяг мазуту потрапить у море, наслідки будуть катастрофічними:

«Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, зокрема на морську фауну».

Фахівці зазначають, що переважаючі північно-східні вітри та сильна течія ускладнюють локалізацію розливу. При цьому важкі залишкові мазути здатні завдати набагато більшої шкоди, ніж легші фракції палива. Аварія нагадує трагічні події 2007 року, коли внаслідок аварії танкера в тій же Керченській протоці в море потрапили 1,6 тисячі тонн мазуту. Тоді забруднення призвело до знищення донних організмів, загибелі морських птахів і тривалого відновлення екосистеми.

Greenpeace закликає до проведення незалежного розслідування і суворого контролю за наслідками аварії. У разі неефективних дій з ліквідації розливу Чорне море ризикує зіткнутися з тривалою екологічною кризою.