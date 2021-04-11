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На дне Черного моря нашли бактерии, способные защищать животных и людей

На дне Черного моря нашли бактерии, способные защищать животных и людей

Одесские ученые исследуют необычные бактерии, обнаруженные на дне Черного моря: они способны защитить растения, животных и людей.

Как пишет «Думская», новый штамм бактерий, который получил название B.velezensis ОNU553, обнаружили биологи Одесского национального университета имени Мечникова. Споры этого микроорганизма нашли в донных отложениях Черного моря на глубине 2000 метров.

Открытие было сделано при содействии специалистов Бременского университета, которые провели экспедицию в северо-западной части Черного моря и поделились полученными образцами с одесскими коллегами.

Сейчас эти бактерии являются предметом исследования многих научных центов по всему миру. Дело в том, что они способны выделять вещества, которые обладают антимикробной, противогрибковой, противоопухолевой и противовоспалительной активностью. Эти микроорганизмы обитают в грунте. По всей видимости, в Черное море они попали вместе с речными стоками.

Ученые видят большие перспективы их применения в сфере биотехнологий, а возможно, и в медицине – как источник новых противомикробных препаратов.

Фото иллюстрационное: a7d.com.ua

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