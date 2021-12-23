В Польше скоропостижно скончался молодой танцор из Одессы (фото)

В Польше скончался известный украинский танцор родом из Одессы Жора Королев. Ему было всего 34 года. Мужчина обрел популярность в соседней стране, поскольку участвовал в шоу “Танцы со звездами” и снимался в сериалах.

Официальную причину смерти не разглашают, но, по данным польского издания Super Express, предварительно, танцор умер из-за миокардита. Он собирался на тренировку и внезапно упал посреди комнаты. Там танцора нашла его девушка и вызвала медиков. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Жора Королев был родом из Украины, однако последние 18 лет жил в Польше, где стал популярным благодаря участию в шоу “Танцы со звездами”. Он снимался в польских сериалах, фильмах и попробовал себя в роли певца на одном из польских талант-шоу.

Как сообщает издание yavp.pl, Жора Королев родился в Одессе в 1987 году. Заниматься танцами начал в 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу. Королев представлял высший международный “S” класс по латиноамериканским и стандартным танцам.

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Источник: ТСН, фото: Телеграм-канал “Одесса INFO”