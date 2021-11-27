Одесская киностудия потеряла свою Легенду – ушел из жизни сооснователь Музея техники кино

Ночью 26 ноября в Одессе скончался известный кинооператор и мастер света сооснователь Музея техники кино, легенда Одесской киностудии Александр Лобеев.

Об этом сообщили в Facebook-группе киностудии.

Александр Лобеев входил в областное отделение Национального союза кинематографистов Украины, был награжден Почетным именным знаком “Легенда Одесской киностудии”. Ему было 67 лет.

Сьогодні вночі пішов із життя Олександр Олександрович Лобеєв: майстер по світлу, оператор, співзасновник Музею Техніки… Опубликовано Одеська кіностудія Пятница, 26 ноября 2021 г.

Прощание с Александром Лобеевым состоится в воскресенье, 28 ноября, в Валиховском переулке. Начало церемонии – в 14:30.

Фото: Odesafilmstudio