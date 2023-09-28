В пятницу одесситов приглашают на бесплатные консультации медиков: адреса и время

29 сентября для одесситов проведут День профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Консультации узкопрофильных специалистов можно получить бесплатно.

В этот день каждый желающий может бесплатно измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, определить индекс массы тела и получить консультацию семейного врача или врача-кардиолога.

В акции присоединились все Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Бесплатную консультацию узкопрофильных специалистов в городских больницах можно получить 29 сентября по адресу:

Консультативно-диагностический центр №6 ул. Маршала Говорова, 26А, 3-й этаж, каб. №307, с 8.00 до 16.00.

Консультативно-диагностический центр №20 ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №331, с 9.00 до 14.00.

Консультативно-диагностический центр №29 ул. Заболотного, 32А, 1-й этаж, каб. №10, с 9.00 до 18.00.

Городская клиническая больница №1 ул. Мясоедовская, 32, отделение экстренной медицинской помощи (напротив кабинета УЗИ), с 9.00 до 14.00.

Консультативно-диагностическое отделение городской больницы №5 ул. Троицкая, 38, 3 этаж, каб. №50, с 9.00 до 13.00.

Консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №10 ул. Маршала Малиновского, 61А, консультативно-диагностическое отделение, 2-й этаж, каб. №2, с 8.30 до 14.00.

Напомним, что в Одессе уже в третий раз успешно пересадили сердце

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