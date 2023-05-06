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В Одессе уже в третий раз успешно пересадили сердце (фото)

В Одессе уже в третий раз успешно пересадили сердце (фото)

В ночь на 5 мая 2023 года в Одесской городской клинической больнице №1 впервые провели операцию по трансплантации сердца. Это уже третья операция подоброго рода в Одессе – две предыдущие прошли в горбольнице №10, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как и предыдущие, эту операцию провела бригада врачей из Института Сердца Минздрава Украины во главе с ведущим кардиохирургом Борисом Тодуровым.

В Одессе в третий раз пересадили сердце

Накануне в Еврейскую больницу поступил пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи приложили максимум усилий для его спасения, но, к сожалению, поражения были несовместимы с жизнью, и была констатирована смерть мозга.

Родственники пациента дали разрешение на трансплантацию, дав таким образом шанс на спасение жизни четырех человек, поскольку был проведен первый в Одессе забор четырех органов.

Операция по трансплантации сердца в Одессе

Донорское сердце получил одессит в возрасте 59 лет, который перенес два инфаркта и остро нуждался в трансплантации. Две донорские почки и печень доставлены в Киев для спасения жизни еще трех человек.

Медики во время операции

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее медики отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы успешно прооперировали двух новорожденных с врожденными пороками сердца.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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