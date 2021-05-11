В переулке Нечипуренко прославили легендарный одесский «Двор» (фото)

«Моему двору море любви» — так подписала свое новое творение одесская художница и певица Леся Верба. Само же творение можно увидеть на стене во дворе дома № 14 в переулке Нечипуренко.

Как проходит работа над новым стрит-артом, недавно сообщала «Одесская жизнь».

И вот теперь его уже можно увидеть полностью. Настенное панно увековечило и жившего здесь же недавно ушедшего от нас писателя Аркадия Львова, и его одесский роман-эпопею «Двор», и его героев.

Новая работа Леси Вербы — это и в самом деле признание в любви к воспетому Аркадием Львовым одесскому двору, к поколениям одесситов, живших в нем, к самой Одессе с ее старыми и новыми двориками, ее меняющейся жизни, неувядающей памяти о прошлом.

Старый двор в переулке Нечипуренко (бывшем Авчинниковском) приятно преобразился, стал еще одной точкой одесских туристических маршрутов по удивительным легендарным дворикам старой Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о создании Лесей Вербой мурала в честь Владимира (Зеэва) Жаботинского.

«Одесская жизнь» рассказывала и о сегодняшнем дне переулка Нечипуренко.

Фото: Михаил Бейзерман