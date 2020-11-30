Одесский переулок Нечипуренко: «современный Израиль родился здесь» (фото)

Переулок Нечипуренко протянулся (словно затерялся) всего на два квартала — от улицы Троицкой до Жуковского. Как и многие улицы-переулки в Одессе, он много раз переименовывался. Был он и Грязным, и Авчинниковским (Овчинников, Авчинников), и имениРомена Роллана.

Что на уличных указателях?

Сейчас переулок носит имя героя обороны Одессы разведчика Александра Нечипуренко. А вот единообразия в написании фамилии героя нет. На табличных указателях вы встретите и букву «о» после буквы «п» (кстати, так же и в мемориальной табличке), и букву «у».

Насчет «грязного» переулка. Да, умудрился крошечный переулок в некоторых местах быть на день сегодняшний и грязным, и очень чистым, то же самое — с дорожным покрытием, вернее, его многообразием. Тут тебе аккуратная плиточка, тут куски того, что когда-то было асфальтом. А еще узенький переулок так заставлен авто, что кажется еще более узким.

Памятники и не памятники

И это притом, что здесь что ни дом — то памятник архитектуры, и двери-ворота старинные кое-где сохранились. Состояние, правда, что тех памятников, что дверей, чаще всего удручающее.

Но, как это бывает у нас сегодня — вдруг встретится вам здесь же совершенно новый дом, или некое частичное обновление посреди старого-старого переулка. И вот тут сразу бросится вам в глаза контраст: на одной стороны переулка — почтенный дом, который так и просится, чтобы его хоть чуть-чуть «почухали», с давними балкончиками, порой «страшными». С другой — новехонький домик с современными уже балкончиками да еще с «козырьками». Словно беседуют друг с другом два совершенно разных одесских архитектурных поколения, оказавшиеся по соседству.

Даже днем, даже учитывая, что переулок заставлен современными авто, и сам уже пополнился новыми домами, есть в этом месте какая-то своя особая таинственность. Кажется, каждый старый дом здесь не только памятник архитектуры, но и хранит свои особые тайны. Ну вот, к примеру, в доме №15 есть свой особый вход прямо на Троицкую. При этом речь идет не о проходном дворе: попасть на другую улицу здесь можно со второго этажа, пройдя после этого по галерее.

Все начиналось в Одессе…

Ну а дом №12 в переулке Нечипуренко удивит вас совершенно необычной современной табличкой: «Современный Израиль родился здесь». Да, в этом переулке у вас появляется прекрасная возможность еще раз провозгласить, что таки да — все начиналось в Одессе.

В доме №12 в 1890 году открылось «Общество вспомоществования евреям, земледельцам и ремесленникам Сирии и Палестины». Здесь же располагалось «Фирмово-командитное товарищество «Геула», занимавшееся выкупом земель в Палестине и передачей их будущему еврейскому государству. Отсюда начиналась репатриация евреев на землю предков, и благодаря этой организации развивались и обустраивались Иерусалим, Хайфа, Яффо, Гедера…

Когда по этому поводу здесь в 2015 году открывали мемориальную доску, Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски так и сказал: «В этом доме начался процесс создания государства Израиль. Тут жили и работали люди, у которых было видение израильского государства. В те времена это было на уровне фантастики».

Вот вам и незаметный одесский переулочек!..

На этих двух узких кварталах нет памятников, арт-объектов и магазинов. Переулок — сам себе арт-объект, зачастую в образе своих одесских дворов. Вероятно, именно поэтому живший здесь, в доме №14, писатель Аркадий Львов так и назвал свой роман, свою сагу об Одессе — «Двор».

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