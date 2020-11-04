В США умер известный писатель из Одессы

В США, в штате Нью-Джерси в возрасте 93 лет скончался писатель и журналист Аркадий Львов.

Об этом информирует “Радио “Свобода”.

Аркадий Львович Львов родился в 1927 году под Одессой. После Второй мировой войны поступил на исторический факультет Одесского университета, в 1946 был исключен. Но потом все же смог сдать экзамены и получить диплом.

С 1965 года начал печататься в московских газетах, журналах и альманахах.

Между 1966-м и 1972-м годами Львов опубликовал в СССР шесть сборников рассказов и повестей. После критики с партийных трибун и невозможности печататься он эмигрировал и с лета 1976-го жил в Нью-Йорке.

Из 25-ти книг писателя наиболее значительна его пятитомная эпопея «Двор», посвященная Одессе и переведенная на несколько иностранных языков.