В Овидиопольской больнице расширили хирургическое отделение (фото)

Об этом сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Палаты в обновленном хирургическом отделении оснащены современными кроватями с функцией регулировки, позволяющей обеспечить максимальное удобство для больного, перемещение с кровати на каталку и проведение различных медицинских манипуляций.

Читайте также: В больнице города Рени появилось новейшее медицинское оборудование

Для улучшения комфорта пребывания пациентов в Овидиопольской больнице была оборудована новая система кондиционирования помещений, а дверь в палатах и санузлах установлена с учетом потребностей пациентов и современных требований по безбарьерности.

Все работы выполнены за счет средств Национальной службы здоровья Украины.

«В военное время особенно важно знать, что средства потрачены не зря. Ремонт отделения был крайне необходим, и уверен, что здоровье людей того стоит», — отметил заместитель председателя облгосадминистрации Александр Харлов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе собираются капитально отремонтировать две областные больницы.

В Пересыпском районе Одессы в поликлинике №3 открылось новейшее круглосуточной детское отделение травматологии.