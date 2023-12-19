Новости Одессы и Одесской области

В Овидиопольской больнице расширили хирургическое отделение (фото)

В Овидиопольской больнице расширили хирургическое отделение (фото)

После капитального ремонта открыто хирургическое многопрофильное отделение Овидиопольской больницы. Для госпитализации пациентов оборудовано 30 дополнительных мест.

Об этом сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Палаты в обновленном хирургическом отделении оснащены современными кроватями с функцией регулировки, позволяющей обеспечить максимальное удобство для больного, перемещение с кровати на каталку и проведение различных медицинских манипуляций.

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Для улучшения комфорта пребывания пациентов в Овидиопольской больнице была оборудована новая система кондиционирования помещений, а дверь в палатах и санузлах установлена с учетом потребностей пациентов и современных требований по безбарьерности.

Все работы выполнены за счет средств Национальной службы здоровья Украины.

«В военное время особенно важно знать, что средства потрачены не зря. Ремонт отделения был крайне необходим, и уверен, что здоровье людей того стоит», — отметил заместитель председателя облгосадминистрации Александр Харлов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе собираются капитально отремонтировать две областные больницы.

В Пересыпском районе Одессы в поликлинике №3 открылось новейшее круглосуточной детское отделение травматологии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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