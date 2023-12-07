В одном из районов Одессы появилась круглосуточная детская травматология

Торжественное открытие отделения неотложной, экстренной и травматологической помощи в детской больнице №3 состоялось вчера, в День Святого Николая.

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Как сообщили в мэрии, новое отделение оснащено современным оборудованием:

аппаратурой ИВЛ,

эндоскопической стойкой,

видеоларингоскопом,

хирургическим рентгенаппаратом (С-дуга),

монитором пациента с функцией электроэнцефалографии,

стационарным,

мобильным УЗИ-оборудованием.

В отделении оборудована современная лаборатория с широким перечнем клинических и биохимических исследований. Такие возможности позволяют сократить до минимума время обследования пациентов и оказать квалифицированную помощь.

Палаты оснащены функциональными кроватями с автоматическим управлением.

Медицинскую помощь детям оказывают мультидисциплинарные команды специалистов по разным специальностям. При необходимости проводятся консилиумы с ведущими врачами Украины с помощью телемедицинских технологий.