В одном из районов Одессы появилась круглосуточная детская травматология

Новейшее детское отделение травматологии открылось в поликлинике №3, которая находится в Пересыпском районе. Важно, что хирургическая и травматологическая служба в этом густонаселенном районе организована в режиме 24/7.
Торжественное открытие отделения неотложной, экстренной и травматологической помощи в детской больнице №3 состоялось вчера, в День Святого Николая.
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Как сообщили в мэрии, новое отделение оснащено современным оборудованием:
- аппаратурой ИВЛ,
- эндоскопической стойкой,
- видеоларингоскопом,
- хирургическим рентгенаппаратом (С-дуга),
- монитором пациента с функцией электроэнцефалографии,
- стационарным,
- мобильным УЗИ-оборудованием.
В отделении оборудована современная лаборатория с широким перечнем клинических и биохимических исследований. Такие возможности позволяют сократить до минимума время обследования пациентов и оказать квалифицированную помощь.
Палаты оснащены функциональными кроватями с автоматическим управлением.
Медицинскую помощь детям оказывают мультидисциплинарные команды специалистов по разным специальностям. При необходимости проводятся консилиумы с ведущими врачами Украины с помощью телемедицинских технологий.