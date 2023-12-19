В Овідіопольській лікарні розширили хірургічне відділення (фото)

Про це повідомили в Одеській облдержадміністрації.

Палати в оновленому хірургічному відділенні оснащені сучасними ліжками з функцією регулювання, що дозволяє забезпечити максимальну зручність для хворого, переміщення з ліжка на каталку та проведення різноманітних медичних маніпуляцій.

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Для покращення комфорту перебування пацієнтів в Овідіопольській лікарні було обладнано нову систему кондиціювання приміщень, а двері в палатах та санвузлах встановлені з урахуванням потреб пацієнтів та сучасних вимог щодо безбар’єрності.

Усі роботи виконано за рахунок коштів Національної служби здоров’я України.

«У воєнний час особливо важливо знати, що кошти витрачені не дарма. Ремонт відділення був вкрай необхідний, і впевнений, що здоров’я людей того варте», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Харлов.

Раніше Одеське життя повідомляло, що в Одесі збираються капітально відремонтувати дві обласні лікарні.

У Пересипському районі Одеси у поліклініці №3 відкрилося новітнє цілодобове дитяче відділення травматології.