В Одессе врачи спасли мальчика, который имел очень редкую врожденную аномалию

Одесские хирурги-кардиологи спасли жизнь годовалому мальчику, у которого врожденная аномалия сердца — три предсердия вместо двух. После оперативного вмешательства ребенок сможет жить полноценной жизнью.
Об этом сообщили на странице Одесской областной детской клинической больницы.
В сообщении говорится, что вероятность такой аномалии развития сердца встречается у 0.1% других врожденных пороков развития сердца. Продолжительность жизни детей с таким пороком сердца очень коротка, от 2-3 месяцев до 1-2 лет при тяжелых формах аномалии развития сердца.
Но мама нашего маленького годовалого героя Андрюши вовремя обратила внимание на состояние ребенка. Мальчик стал вести себя вяло, потерял интерес к привычным развлечениям и у ребенка появилась одышка.
После обращения в местную больницу их сразу направили в Одессу, где подтвердили диагноз коллег.
Читайте также: Одесские врачи спасли жизнь новорожденному малышу
Ребёнка в срочном порядке подготовили к операции. Ведь из-за высокой легочной гипертензии (кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри, — прим. ред.) и прогрессирование сердечной недостаточности, сердце ребенка уже не справлялось с нагрузкой.
Операция прошла удачно.
Теперь Андрюша стал здоровым мальчиком и в ближайшее время будет радоваться прекрасной зимней погоде, —
сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.