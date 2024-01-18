Новости Одессы и Одесской области

В Одессе врачи спасли мальчика, который имел очень редкую врожденную аномалию

В Одессе врачи спасли мальчика, который имел очень редкую врожденную аномалию

Одесские хирурги-кардиологи спасли жизнь годовалому мальчику, у которого врожденная аномалия сердца — три предсердия вместо двух. После оперативного вмешательства ребенок сможет жить полноценной жизнью.

Об этом сообщили на странице Одесской областной детской клинической больницы.

В сообщении говорится, что вероятность такой аномалии развития сердца встречается у 0.1% других врожденных пороков развития сердца. Продолжительность жизни детей с таким пороком сердца очень коротка, от 2-3 месяцев до 1-2 лет при тяжелых формах аномалии развития сердца.

Но мама нашего маленького годовалого героя Андрюши вовремя обратила внимание на состояние ребенка. Мальчик стал вести себя вяло, потерял интерес к привычным развлечениям и у ребенка появилась одышка.

После обращения в местную больницу их сразу направили в Одессу, где подтвердили диагноз коллег.

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Ребёнка в срочном порядке подготовили к операции. Ведь из-за высокой легочной гипертензии (кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри, — прим. ред.) и прогрессирование сердечной недостаточности, сердце ребенка уже не справлялось с нагрузкой.

Операция прошла удачно.

Теперь Андрюша стал здоровым мальчиком и в ближайшее время будет радоваться прекрасной зимней погоде, —

сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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