Львовские медики спасли двухлетнюю девочку из Одесской области, ножки которой «сварились» в кипятке

Несчастный случай произошол в марте, когда кроха зашла в домашнюю баню с бойлером и открыла кран на шланге с горячей водой. Под напором тот начал «прыгать» и обильно поливать ноги ребенка кипятком. На плач прибежала мама, схватила дочь и помчалась в больницу.

Из-за слишком глубоких ожогов ребенка из местной больницы экстренно доставили в Одессу. А на 11-й день, из-за ухудшения состояния, Аничку направили во Львов — к ожоговым хирургам.

Историю спасения маленькой пациентки Анички рассказали медики Детской Больницы Святого Николая во Львове.

«Девочка поступила в очень тяжелом состоянии: глубокие ожоги стоп, правой голени и бедер. А пальчики были некротизированы, то есть все ткани и кости буквально «сварились» в кипятке и были мертвыми. Еще тогда наши специалисты увидели, что их не удастся спасти, а борьба за другие пораженные участки будет сложной и длительной», — говорят львовские хирурги.

Чтобы максимально удалить мертвые ткани, которые несли смертельную опасность, медикам пришлось полностью ампутировать два пальчика но ноге, а остальные — с частичным сохранением фаланг.

Во время одной из операций на поврежденой ноге начало открываться ахиллово сухожилие, а пересадка кожи на этот участок невозможна.

«Именно оно отвечает за движения стопами. Ребенок мог потерять способность полноценно двигать стопами. Тогда мы решили применить BTM-покрытие. Это уникальный синтетический материал, который прорастает собственными сосудами пациента и становится его новой дермой. Его мы накладывали на стопы и бедро ребенка», — рассказывает специалист Больницы Святого Николая.

По словам медиков, ранее ВТМ-покрытие в Украине не применяли из-за его высокой стоимости. Однако это стало возможно благодаря проекту Re:burn, который финансируется правительством Тайваня.

Сейчас восстановлением Анички занимаються физтерапевты и психологи. Далее семья планирует поездку за границу.