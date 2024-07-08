Российские террористы массово атаковали города Украины: в Киеве ракета попала в детскую больницу Охмадет — под завалами дети

В понедельник, 8 июля 2024 года, враг коварно в разгар рабочего дня обстрелял города Украины — было выпущено более 40 ракет разных типов. Прилеты были в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске, Краматорске. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница, есть погибшие и раненые, среди которых — дети.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины 8 июля около 10:00 предупредили о движении нескольких российских ракет. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. О звуках взрывов сообщалось в Киеве, Днепре, Каменском и Кривом Роге.
Приблизительный маршрут ракет, выпущенных сегодня рашистами по украинским городам.
В Киеве под удар попала клиника «Охматдет»
В Киеве уже известно о 7 погибших и 15 раненых, сообщают власти города.
В Шевченковском районе Киева пострадала детская больница «Охматдет», есть разрушения. Возле детской больницы после ракетного удара стоит много машин скорой помощи. Сейчас завалы разбирают спасатели, правоохранители, врачи и просто неравнодушные люди. Иногда просят «минуты тишины», чтобы услышать тех, кто под завалами.
В «Охматдете» прилетом разрушены операционные, сообщает врач. В момент обстрела проходили две операции.
Пациентов эвакуируют в коммунальные больницы города, сообщил мэр Владимир Кличко.
В целом, по данным местных властей, падения обломков ракет зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Предварительные данные:
- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;
- в Голосеевском — повреждены гаражи, горят автомобили;
- в Днепровском — горят обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания;
- также возник пожар в помещении одного из предприятий.
- в Деснянском районе возгорание дома.
10 погибших в Кривом Роге
В Кривом Роге было несколько прилетов, в том числе по административному зданию промышленного предприятия.
Руководитель военной администрации города — Александр Вилкул — сообщил, что сейчас известно о 10 погибших. Еще 31 — находятся в больнице с ранениями.
«Несколько попаданий. В том числе — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения», — написал Вилкул.
В Покровске был прилет по предприятию
Покровская громада стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую российские оккупанты осуществили в понедельник утром по всей Украине.
По меньшей мере 3 человека погибли от прилетов в Покровске, сообщает Донецкая ОВА.
«Есть информация о попадании в предприятие — именно на его территории погибли трое мужчин», — рассказал председатель обладминистрации Вадим Филашкин.
О 20 погибших и около полусотни раненых в результате утренней массированной атаки россиян по Украине заявил руководитель главы МВД Игорь Клименко.
«Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, что россия — страна террористов и уродов. Десятки ракет по городам в час пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны», — написал он в телеграм.