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В одной из больниц Одесской области установят лифт за 4,8 миллиона

В одной из больниц Одесской области установят лифт за 4,8 миллиона

Громада Рени приобрела для городской больницы грузопассажирский лифт. Оборудование и установка подъемника обойдется местному бюджету в 4,8 миллиона гривен. 

Об этом сообщил городской голова Игорь Плехов.

Грузопассажирский лифт для больницы приобрели на средства местного бюджета. 1 декабря 2023 года медицинское учреждение на электронной площадке Prozorro объявило тендер на реконструкцию с устройством грузопассажирского лифта для трехэтажного корпуса КНП «Центральная городская больница Ренийского городского совета».

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По результатам проведенной тендерной процедуры победителем признано ООО «Эй Би Ди Групп» из г.Киева.

По условиям договора подрядчик должен в срок до 1 февраля текущего года выполнить весь объем запланированных работ, который будет проходить в два этапа.

Отметим, модернизация больницы Рени – одна из мер по сохранению ее статуса. Ренийскую больницу хотели присоединить к Сафьяновской больнице, но это вызвало недовольство жителей Ренийской общины. Потому больнице дали шанс показать финансовую состоятельность.

2023 год в Ренийской громаде был объявлен годом медицины. Из местного бюджета на приобретение оборудования уже направлено 14 миллионов гривен, и закупки продолжаются.

Как писала «Одесская жизнь», многие жители Ренийской громады жалуются на то, что  служба семейной медицины расположена на третьем этаже в здании без лифта. Туда не могут добраться люди преклонных лет, люди с нарушением опорно-двигательной системы, с передышками поднимаются гипертоники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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