Лекарства, врачи, «скорая» и оборудование: на какие проблемы медицины указывали жители Рени в анкетировании

Анкетирование показало, что жители Ренийской громады активно пользуются медицинскими услугами: на протяжении года в больницу или поликлинику обращались 86%, в больнице лечились 60%, «скорую помощь» вызывал каждый третий из опрошенных.

Вопросы, жалобы и просьбы жителей громады, отраженные в анкете, мы переадресовали генеральному директору коммунального некоммерческого предприятия «Центральная городская больница Ренийского городского совета» Олегу Бурле в формате прямой линии.

Прямая линия с директором больницы

— Олег Константинович, приятно удивила цифра: 82% опрошенных, которые проходили лечение в Ренийской больнице, довольны качеством услуг. У половины из них, правда, есть замечания. Недовольны – 18%.

— Да, в целом результат работы нашего коллектива радует.

— При этом 82 пациента пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств, 49 – на отношение персонала, 38 – на вымогание денег за бесплатные медицинские услуги. 88 опрошенных среди основных проблем здравоохранения назвали коррупцию. Как вы это прокомментируете?

— Я всегда придерживался мнения: если человек принял решение отблагодарить сотрудника больницы — это решение пациента. Но мне неизвестны случаи, чтобы кто-то из медработников требовал деньги. Если кто-то из жителей громады с таким столкнется, прошу сразу сообщать мне лично. Будем разбираться.

Что касается бесплатных медикаментов, то громада из бюджета выделяет средства для особых случаев (на памперсы для лежачих, на препараты для ВИЧ-инфицированных и т.д.). Также в период большой войны мы получили в качестве гуманитарной помощи перевязочные материалы, антисептики. Но лечение требует приобретения медикаментов – и это действительно очень дорого. Здравоохранение – вообще очень дорогая отрасль.

— 64% опрошенных считают, что самая большая проблема в медицинской сфере – обеспечение медучреждений оборудованием для лечения и диагностики. Почему? Ведь Ренийская громада в 2023 году приобрела оборудования на 14 миллионов гривен. Кстати, увеличились ли доходы больницы за счет этих приобретений?

— Закупка оборудования — дело не одного месяца. Разработали программу развития, депутаты дали добро на финансирование. После проведения процедуры через «Прозоро» фирмам-поставщикам потребовалось время, чтоб найти и доставить аппаратуру в Рени. Обучение персонала, пуско-наладочные работы. Например, фиброгастроскоп и колоноскоп поступили в июле, а первые исследования по договорам с НСЗУ хирург Александр Сирота провел в октябре: делали ремонт помещения, закупали сопутствующее оборудование, провели процедуру оформления документов с НСЗУ на пакет услуг. Получили первый доход, он небольшой, порядка 6-7 тысяч гривен, но это пойдет по нарастающей.

Лаборатория с пуском нового оборудования справилась быстрее, поскольку вместе с ним пришла партия реактивов. От работы уже видим отдачу. На новом УЗИ-аппарате врач Владимир Дерменжи работает четыре месяца, но ведь до этого он тоже проводил обследования, только на старом оборудовании. Приобретение аппарата повысило качество исследований, но не количество.

Думаю, со временем жители громады оценят новую аппаратуру.

— На протяжении многих лет громада испытывает дефицит кадров, и 45% опрошенных жителей отметили этот пункт. Как Ренийская больница решает эти проблемы?

— В этом году впервые выделены средства – 1,5 миллиона гривен — из местного бюджета для приобретения трех квартир для медиков. Но даже решение жилищного вопроса не привлекает молодых специалистов! Ежемесячно подаем в департамент здравоохранения информацию о потребности в кадрах. Но за прошедший год мы не приняли на работу ни одной медсестры – нет желающих. К нам приехали в статусе переселенцев супруги-врачи из Запорожской области, еще двух врачей-пенсионеров мы уговорили выйти на работу. Но вместе с тем уволились единственный психиатр и единственный физиотерапевт. Возникла проблема — как проводить медосмотры, ведь заключение врача-психиатра необходимо во многих случаях. А из-за того, что нет врача-физиотерапевта, НСЗУ не оплатила услуги по хирургическому пакету – больница недополучила 700 тысяч гривен! Хотя хирургическое отделение продолжало работать, на физпроцедуры направляли другие врачи: никто не сможет сказать, что ему было отказано в помощи.

— Еще одно требование, которое недавно предъявило МОЗ, – оборудование палат кондиционерами. Причем указано: если это условие с 1 января 2024 года не будет соблюдено, то НСЗУ не заключит договоры.

— По этой проблеме уже высказались многие коллеги: установленные сроки нереальны. Зданиям по 50 лет – выдержит ли электропроводка такую нагрузку? Нужно разработать проектно-сметную документацию, решить вопрос финансирования, провести процедуры закупок, а ведь после 20 декабря казначейство деньги уже не пропускает. Это нереальные сроки. Нельзя так ставить вопрос: без наличия кондиционеров НСЗУ не будет заключать договоры. А нам что в свою очередь ответить? Что мы не будем лечить людей?.. Надеюсь, МОЗ пересмотрит сроки, и в следующем году мы поэтапно сможем провести работы.

— Но есть вопросы, которые можно решить на месте. Жители громады, страдающие сахарным диабетом, жалуются на то, что сложно попасть на прием к эндокринологу: запись идет на 2-3 недели вперед. Врач принимает всего 2 часа. Просьба увеличить продолжительность приема.

— У нас один эндокринолог — начмед Лариса Георгиу. Как у эндокринолога у нее всего 0,25 ставки. Я передам ей просьбу, посоветуемся, как решить вопрос.

— Есть просьба организовать работу регистратуры без обеденного перерыва, чтобы избежать скопления людей в очереди.

— Какое-то время в регистратуре был один регистратор, поэтому работать без обеда не было возможности. Сейчас штат укомплектован, и мы действительно можем организовать беспрерывную работу — сделаем.

История жительницы Рени, Натальи Вороновой

Наступила на металлический штырь: глубокая рана, много крови. Набираю 103, отвечают: «Скорая помощь» в таких случаях не выезжает, добирайтесь в больницу самостоятельно».

Вызываю такси, еду в поликлинику – не принимают, отправляют на вторую базу. На дежурстве — врач-педиатр, он осматривает ногу и говорит, что перелома нет, рекомендует самостоятельно обработать рану перекисью водорода.

Вернулась домой, обработала рану. Три недели не могла ходить. Считаю, что медицинскую помощь мне не оказали.

«Скорая помощь» действительно приезжает только при состояниях, которые могут угрожать жизни пациента или привести к резкому необратимому ухудшению здоровья. Перечень таких состояний определен указом МОЗ №583 от 26 марта 2021 года. В него входят: потеря сознания, судороги, отсутствие или неэффективность дыхания, признаки инфаркта или инсульта, травмы, угрожающие жизни, укусы змей, пауков, нарушение течения беременности и т.д.