В одній із лікарень Одеської області встановлять ліфт за 4,8 мільйона

Про це повідомив міський голова Ігор Плєхов.

Вантажопасажирський ліфт для лікарні придбали коштом місцевого бюджету. 1 грудня 2023 року медичний заклад на електронному майданчику Prozorro оголосив тендер на реконструкцію з влаштуванням вантажопасажирського ліфта для триповерхового корпусу КНП «Центральна міська лікарня Ренійської міської ради».

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За результатами проведеної тендерної процедури переможцем визнано ТОВ «Ей Бі Ді Груп» із м.Києва.

За умовами договору підрядник повинен терміном до 1 лютого поточного року виконати весь обсяг запланованих робіт, який проходитиме у два етапи.

Зазначимо, модернізація лікарні Рені – один із заходів щодо збереження її статусу. Ренійську лікарню хотіли приєднати до Саф’янівської лікарні, але це викликало невдоволення мешканців Ренійської громади. Тому лікарні дали шанс показати фінансову спроможність.

2023 рік у Ренійській громаді було оголошено роком медицини. З місцевого бюджету на придбання обладнання вже направлено 14 мільйонів гривень, і закупівлі продовжуються.

Як писало “Одеське життя”, багато жителів Ренійської громади скаржаться на те, що служба сімейної медицини розташована на третьому поверсі в будівлі без ліфта. Туди не можуть дістатися люди похилого віку, люди з порушенням опорно-рухової системи, з перепочинками піднімаються гіпертоніки.

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