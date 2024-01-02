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В одній із лікарень Одеської області встановлять ліфт за 4,8 мільйона

В одній із лікарень Одеської області встановлять ліфт за 4,8 мільйона

Громада Рені придбала для міської лікарні вантажопасажирський ліфт. Обладнання та встановлення підйомника коштуватиме місцевому бюджету 4,8 мільйона гривень.

Про це повідомив міський голова Ігор Плєхов.

Вантажопасажирський ліфт для лікарні придбали коштом місцевого бюджету. 1 грудня 2023 року медичний заклад на електронному майданчику Prozorro оголосив тендер на реконструкцію з влаштуванням вантажопасажирського ліфта для триповерхового корпусу КНП «Центральна міська лікарня Ренійської міської ради».

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За результатами проведеної тендерної процедури переможцем визнано ТОВ «Ей Бі Ді Груп» із м.Києва.

За умовами договору підрядник повинен терміном до 1 лютого поточного року виконати весь обсяг запланованих робіт, який проходитиме у два етапи.

Зазначимо, модернізація лікарні Рені – один із заходів щодо збереження її статусу. Ренійську лікарню хотіли приєднати до Саф’янівської лікарні, але це викликало невдоволення мешканців Ренійської громади. Тому лікарні дали шанс показати фінансову спроможність.

2023 рік у Ренійській громаді було оголошено роком медицини. З місцевого бюджету на придбання обладнання вже направлено 14 мільйонів гривень, і закупівлі продовжуються.

Як писало “Одеське життя”, багато жителів Ренійської громади скаржаться на те, що служба сімейної медицини розташована на третьому поверсі в будівлі без ліфта. Туди не можуть дістатися люди похилого віку, люди з порушенням опорно-рухової системи, з перепочинками піднімаються гіпертоніки.

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