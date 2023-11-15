Одесса получила в подарок новую пожарную технику (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

7 пожарных автоцистерн повышенной проходимости и 1 автоподъемник, оснащенный 22-метровым подъемником, получили спасатели Одесщины от постоянных партнеров благотворительного фонда The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

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Недавно одесские спасатели получили от этого благотворительного фонда автоцистерну на 12 тонн. Сейчас это самая большая автоцистерна в Одесском регионе.

С начала полномасштабного вторжения ГСЧС в Одесской области получили десятки единиц техники от западных партнеров Украины.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, буквально за последние несколько месяцев одесские спасатели получили более 20 единиц различной техники от зарубежных партнеров фонда Говарда Баффета.

«Спасибо нашим партнерам. Это спасательная техника: автоцистерны, автоподъемники. Она потом работает при всех чрезвычайных ситуациях – пожарах, разборе завалов по прилету ракет оккупантов”, – отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что такую технику часто передают пожарно-спасательным станциям, которые открывают в регионе местные громады.

Впрочем, спикер отметила, что спасательная техника также страдает от агрессии российской федерации.

«Недавно в Белгород-Днестровском районе наши спасатели работали после ракетного удара российских оккупантов. Когда зазвучала повторная воздушная тревога, люди смогли укрыться в укрытии, а вот две единицы техники пострадали”, – подытожила Марина Мартыненко.