Місія працюватиме в Одесі кілька днів, повідомили у пресслужбі мерії.

«Наша місія полягає у зборі інформації та проведенні консультацій для узгодження наступних кроків для створення рамкових рішень і рекомендацій щодо збереження атрибутів об’єкту всесвітньої культурної спадщини від усіх типів загроз», – повідомила пані Берта де Санкрістобаль, керівниця відділу Європи та Північної Америки Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Члени місії також оцінять виконання рекомендацій, наданих Комітетом всесвітньої спадщини при включенні історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини.

Однією з таких рекомендацій було збереження об’єкта всесвітньої спадщини в незмінному вигляді. Зокрема, буде визначено атрибути універсальної цінності, чинники та проблеми збереження об’єкта, включно з умовами його цілісності та охорони.

Як зазначили міжнародні експерти під час зустрічі, «подекуди вони є об’єктивними та спричиненими війною, а в низці випадків – як наслідок емоцій та політичних чинників».

Стаття по темі: у ЮНЕСКО: що це означає і які обмеження накладено на місто

За даними влади міста, за майже три роки війни росія здійснила близько 10 масштабних атак територією об’єкту всесвітньої спадщини та його буферною зоною. Близько 170 пам’яток культурної спадщини зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, метою візиту місії ЮНЕСКО влітку 2023 року стало проведення комплексної оцінки шкоди, заподіяної культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими росіянами з 19 по 23 липня.