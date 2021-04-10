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Летом в Одессе может появиться большой прививочный центр – Минздрав назвал условие

Летом в Одессе может появиться большой прививочный центр – Минздрав назвал условие

Министерство здравоохранения Украины планирует летом этого года развернуть в крупных городах Украины, в частности, в Одессе, центры вакцинации от коронавируса.

Как рассказал журналистам главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, такие центры обустроят на базе выставочных центров и других помещений с большой площадью.

При этом Ляшко уточнил, что этот план может быть реализован лишь при наличии достаточного количества вакцин. По его словам, прививки планируется делать усилиями мобильных бригад. Так, в одном вакцинальном центре Минздрав намерен задействовать по 10 таких бригад.

«Там смогут проводить как минимум 10 тысяч прививок в сутки», – добавил главный санврач.

Отметим, что с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили всего 373 002 человека. За последние сутки вакцинированы 19 858 украинцев.

Ранее стало известно, что сегодня, 10 апреля, должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки компании Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Напомним, 23 февраля Украина получила первую партию из 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии под локальной названием Covishield и приобретенной за государственные средства.

Позже правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Также сообщалось, что департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации выступил с заявлением о том, что все вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca являются взаимозаменяемыми, независимо от страны производства.

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