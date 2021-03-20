Глава Минздрава: вакцина Sinovac прибудет в Украину до конца марта

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта.

Об этом глава Минздрава сообщил накануне в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы должны ее получить до конца марта», – сказал Степанов.

При этом министр добавил, что получил эту информацию от поставщика, а также общался с послом Китая.

По словам Степанова, в Украину должно поступить 700 тысяч доз этой вакцины.

Ранее ожидалось, что первая партия вакцины Sinovac прибудет в страну до 15 марта.

Ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 производства американской компании Pfizer поступит в Украину уже в апреле.

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