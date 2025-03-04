Трагическую весть сообщили в 122-ой отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

“5 марта в последний раз в родной дом возвращается мужественный защитник Алексей Викторович Плетос, который предан Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, погиб за Украину.

В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль утраты с родными и близкими”, — говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится 5 марта в с. Введенка, Саратской ОТГ, Белгород-Днестровского района.

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