Трагічну звістку повідомили у 122-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.
«5 березня востаннє до рідної домівки повертається мужній захисник Олексій Вікторович Плєтос, який відданий Військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув за Україну.
У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими», – йдеться в повідомленні.
Прощання з Героєм відбудеться 5 березня в с. Введенка, Саратської ОТГ, Білгород-Дністровського району.
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