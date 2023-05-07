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В Одесском зоопарке открыли памятную доску в честь погибшего на фронте зооволонтера

В Одесском зоопарке открыли памятную доску в честь погибшего на фронте зооволонтера

В субботу, 6 мая 2023 года, в Одесском зоопарке общественники совместно с бойцами территориальной обороны торжественно открыли мемориальную доску известному одесскому зоозащитнику Георгию Липскому, бойцу подразделения «Химера» 126-й отдельной бригады теробороны, погибшему на фронте в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-службе общественной зоозащитной организации «Закон природы».

«При поддержке директора Одесского зоопарка Игоря Белякова табличка будет украшать вход в зоопарк и напоминать посетителям, какой ценой достается Свобода и возможность просто гулять и наслаждаться жизнью», – отмечают общественники.

Открытие мемориальной доски в зоопарке, директор

Игорь Беляков

Открытие памятной доски в Одесском зоопарке

Как сообщала «Одесская жизнь», Георгий Липский – известный в Одессе общественный деятель и представитель одесской зоозащитной организации «Закон Природы» – с первых дней войны служил в рядах спецподразделения «Химера», входящего в состав 126 отдельной одесской бригады территориальной обороны. Он погиб во время наступления 29 августа 2022 года.

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Фото с Телеграм-канала «Закон природы» и Суспiльне Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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