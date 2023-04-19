В Одессе зрелищно проводили в последний путь павшего под Бахмутом фаната «Черноморца» (видео)

Сегодня, 19 апреля, в Одессе состоялись похороны Сергея Федика – украинского бойца, представителя движения «Ultras Odessa», объединяющего фанатов одесского футбольного клуба «Черноморец». Он погиб под Бахмутом 25 марта 2023 года.
Об этом сообщил в Facebook друг погибшего Богдан Осинский и опубликовал зрелищное видео.
Церемония прощания прошла на стадионе «Чорноморець». Провожая павшего бойца в последний путь, его друзья зажгли файеры.
Сергей Федик защищал Украину еще во время российского нападения в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды ВСУ.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, что на Таирова появилось граффити в честь Сергея Федика.
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Фото: скриншот видео