На фронте погиб известный одесский волонтер и зоозащитник

С первых дней войны Григорий Липский служил в одесской территориальной обороне. А до войныон был известен в городе как волонтер и зоозащитник.

Как пишет телеграмм-канал «Дайджест. Одесса», на фронте погиб известный в Одессе общественный деятель и представитель одесской зоозащитной организации «Закон Природы» Георгий Липский.

Об этом написала на свой странице в Facebook Яна Титаренко, которая возглавляет эту организацию.

Григорий Липский был бойцом спецподразделения «Химера», входящего в состав 126 отдельной одесской бригады территориальной обороны. Его позывной был – «Кот».

29.08.22 во время наступления погиб наш побратим. Ты был настоящим воином. Не забудем, не простим. Вечная память герою,

— сказано в сообщении на странице «Химеры» на странице подразделения в Instagram.