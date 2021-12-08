В Одесском зоопарке новый житель – спасенный журавль Самсон (фото)

В Одесском зоопарке поселился журавль по имени Самсон. Раненую птицу спасли на территории Национального природного парка “Тузловские лиманы”.
Как рассказали сотрудники зоопарка в Facebook, осенью этого года на территории “Тузловских лиманов” возле села Дивизия появился серый журавль с поломанным крылом. Как оказалось, птицу подстрелили неизвестные “охотники” и повредили ей крыло.
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Раненого журавля, которому дали имя Самсон прооперировали и после операции он жил в помещении Нацпарка.
Но поскольку летать он, к сожалению, уже не сможет, было решено передать его в Одесский зоопарк.
Сейчас птица находится среди других пернатых обитателей зоопарка и чувствует себя хорошо.
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Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка