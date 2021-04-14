В центре Одессы у «фотобизнесменов» отобрали голубей со склеенными крыльями

Как рассказали в пресс-службе департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета, голубей обнаружили во время очередного рейда во исполнение решения исполкома горсовета о запрете использования животных и птиц в коммерческих целях.

В ходе рейда на Приморском бульваре полицейские изъяли у «фотобизнесменов» семерых голубей породы павлин. При осмотре птиц выяснилось, что у голубей связаны клейкой лентой маховые перья, чтобы голуби не могли улететь.

Такое обращение можно отнести к жестокому, поскольку это может привести к атрофии мышц у птиц, нарушение кровообращения с последующим некрозом тканей и может привести к их гибели.

Изъятых голубей передали в Одесский зоопарк.

Напомним, как заявлял вице-мэр Дмитрий Жеман, у городских властей «достаточно принципиальная» позиция по поводу эксплуатации животных с целью наживы. Он также напомнил, что в начале года исполком Одесского горсовета принял решение, согласно которому всех животных, которых несанкционированно используют в коммерческих целях, будут изымать у владельцев и передавать в Одесский зоопарк.

Ранее Одесскому зоопарку передали двух сов, спасенных от эксплуатации уличными фотографами.

Фото: Facebook-страница департамента экологии Одесского горсовета